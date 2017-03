Internet

Samo tijela

Rijetki su oni koji su zadovoljni izgledom svog tijela, no upravo je to ključno za samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi, pokazala su mnoga istraživanja . No kako voljeti svoje tijelo kada časopisi postavljaju nedokučive standarde ljepote? Zato je tu web stranica My Body Gallery na kojoj stvarni, obični ljudi ( muškarci žene ) objavljuju svoje nefotošopirane slike. » Metafilter