Na HRT-u istražuju nagodbu o kupovini serije i povratak Hloverke Novak Srzić

Hrvatska, Pravo, Televizija

Nečastivi na javnoj televiziji

Nadzorni odbor (NO) HRT-a je naložio Ravnateljstvu i glavnom ravnatelju HRT-a da provedu žurnu reviziju i ispitaju sve okolnosti koje su dovele do sklapanja izvansudske nagodbe između HRT-a i 'Jadran filma' u vlasništvu Vinka Grubišića, te do sklapanja ugovora o nabavi dramske TV serije od šest nastavaka "Grička vještica", u iznosu do devet milijuna kuna. Što se tiče radnih sporova NO između ostalog zanima zbog čega je v.d. ravnatelja Blago Markota sklopio nagodbu o povratku Hloverke Novak Srzić, piše Tportal