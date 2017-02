Na istom odjelu internist u godinu dana obradio 8374, a drugi samo 42 pacijenta

Hrvatska, Zanimljivosti, Zdravlje

Podjela rada

Opći kirurg u ambulanti (broj SKZ pacijenata) KBC-a Sestre milosrdnice prošle je godine obradio 2965 pacijenata. To znači da je mjesečno obradio 247, a dnevno 12 pacijenata. Neki su ih odradili i malo manje - 1666, 1497, 730, 471, 484 ili 980 pacijenata godišnje.S druge strane, kolega opći kirurg s potpuno istim opisom posla tijekom cijele prošle obradio je samo 97 pacijenata. No, kako ne bi ispalo da je slučaj s opće kirurgije izoliran, tu su i primjeri s drugih odjela. Tako, primjerice, na internoj medicini (ambulanta) imamo liječnika koji je prošle godine obradio 8374 pacijenta, zatim kolege koji su obradili 8219, 6894, odnosno 2851 pacijenta, ali i one koji su u godinu dana obradili 67, 30 ili 42 pacijenta, piše Jutarnji