Naftaši se sve više okreću proizvodnji struje, gdje je tu INA?

Gospodarstvo

Zaostali u razvoju

Royal Dutch Shell, Statoil, Dong Energy AS, ENI, Galp, OMV Petrom, sve su to europski naftaški konzorciji koji su u proteklom desetljeću svoj osnovni biznis vađenja plina i nafte proširili i na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, prije svega vjetra. Naime, nije novost da je zelena energija budućnost te da će crnog zlata u desetljećima ispred nas biti sve manje. No INA nije napravila iskorak u tom smjeru, a hoće li, još uvijek nije poznato. » T-Portal