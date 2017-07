Nagovještaj kraja Westerosa u novoj 'Igri prijestolja'

Svijet, Televizija

Tko će dočekati proljeće?

"No otkriće tajnog oružja od opsidijana, opća i spolno neutralna mobilizacija po naredbi Jona Snowa, pa i svojevrsno pokajničko hodočašće Sandora Cleganea govore nam i da, osim uobičajenih međusobnih makljaža, 'Igra prijestolja' kreće i u drugom pravcu. Hoće li taj pravac završiti u potpunom brisanju života s lica Westerosa, u nekoj vrsti ujedinjenja, u nekakvom promišljanju vlastitih postupaka te njihovoj reviziji - teško je reći. No kraj Westerosa se definitivno bliži i svaka minuta nove epizode 'Igre prijestolja' miriše na konačan završetak. Naravno, fanovi ovoj priči još dugo neće dopustiti da do kraja umre. Sada još samo moramo vidjeti hoće li autori serije udovoljiti njihovim željama ili će na kraju posljednje sezone cijeli svijet 'Igre prijestolja' potpuno izbrisati iz postojanja. Oba su ishoda moguća", piše Zrinka Pavlić o prvoj epizodi sedme sezone popularne HBO-ove serije.