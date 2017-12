Najbolje izjave umjetnika: Radije ću pogriješiti nego ništa ne učiniti

Društvo, Glazba, Svijet

Može li fizika izmjeriti slomljeno srce?

Muzički sajt Pitchfork sastavio je listu 30 najboljih izjava glazbenika iz ove godine , evo nekih:“Glazba nije luksuz - to je ono što smo radili još otkako znamo što znači biti čovjek" - Jarvis Cocker“Ironija je da su ljudi koji me najviše mrze točno isti kao ja" - Father John Misty"Postojanje straha ili depresije ne negira moju sposobnost za veselje ili inteligenciju. Kad mogu obujmiti te stvari mogu i stvoriti moć nad njima" - Julien Baker“Kako sam starija, osjećam da su mi instinkti bolji, ali nisam više toliko sigurna ni oko čega. Život postaje maglovitiji, ali upravljanje postaje lakše" - Feist"Društveni mediji zavaravaju nas da smo povezani, da smo na platformi pažnje i da osjećamo ljubav, ali trebaš ekipu ljudi s kojom provodiš vrijeme da dođeš do srži onoga što povezanost zaista jest" - Kevin Drew iz Broken Social Scene