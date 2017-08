Zdravlje

Propuh, oprez

Nečisti klima uređaji najčešće izazivaju reakcije poput nadraženosti sluznice očiju, nosa i grla, a prevelike razlike u temperaturama mogu dovesti do pothlađivanja i prehlada. Klima uređaj može uzrokovati glavobolju, ukočenje vrata ili leđa, stoga puhanje zraka treba upraviti tako da nije direktno. Optimalna dnevna temperatura prostorije u kojoj boravimo je od 23°C do 25°C, a po noći je 19°C do 21 °C. » T-Portal