Lifestyle

Hvaljeni sumnjivci

Trendovi u prehrambenim navikama i zdravoj hrani se jako brzo mijenjaju. Tako je primjerice agavin nektar prije par godina bio hvaljen kao zdrava, sigurna zamjena za šećer, no danas se smatra jednako štetnim kao i šećer. Outside donosi popis „zdrave hrane“ poput proizvoda bez glutena, maslaca od kikirikija ili zelenog soka od kelja koji se smatraju jako zdravima iako to zapravo nisu.