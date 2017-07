Najpopularnija kineska igrica ograničila vrijeme koliko je djeca smiju igrati

Svijet, Zanimljivosti

Neki ograničavaju na 20 minuta na dan...

Čuli smo da roditelji ograničavaju djeci vrijeme koliko smiju igrati igrice, ali Kinezi iza igre Honour of Kings za smartphone kao proizvođač su ograničili vrijeme koje djeca mogu u danu provesti igrajući njihovu igru. Dakle, ograničenje za djecu do 12 godina je jedan sat na dan, pri čemu ne smiju igricu uopće igrati ako je prošlo 9 navečer. Djeca od 12 do 18 godina smjet će igrati 2 sata na dan. Honour of Kings trenutno ima 163 milijuna korisnika mjesečno. Većina igrača ove igrice i jesu djeca... » Mashable