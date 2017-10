Najskuplja umjetnica na svijetu koja živi u psihijatrijskoj bolnici

Kultura, Svijet, Zanimljivosti

I točka

zavšila je u psihijatrijskoj ustanovi prije 40 godina kao mentalno nestabilna nakon smrti partnera, no to je nije spriječilo da radi - svakoga dana liječnici je puštaju da radi 9 do 16 sati, gdje stvara remek-djela na presjeku umjetnosti i mode koja dostižu vrtoglave cijene. Kusama i njezina točkasta djela trenutačno su među najskupljima na tržištu, a ona se sama na događanjima i dalje pojavljuje u istom izdanju, jarko plave ili crvene kose, piše Buka