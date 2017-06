Najveća parada u povijesti Pittsburgha - 650.000 fanova pozdravilo hokejaše

Sport, Svijet

Ples malih pingvina

Jučer je u Pittsburghu održana najveća sportska parada u povijesti grada - 650.000 ljudi, u gradu koji ima 305.000 stanovnika, dočekalo je Penguinse koji su osvojili hokejaški kup, i to drugu godinu za redom ( ovdje fotografije parade, ovdje sažetak posljednje utakmice doigravanja protiv Predatorsa, sve s himnom i to...). "Ovi momci su opaki natjecatelji", rekao je trener Mike Sullivan o svojim igračima i puno što potvrđuje njegove riječi. Kapetan Sidney Crosby pretrpio je potres mozga, najjači obrambeni igrač nije igrao zbog operacije kralježnice, branič Ian Cole igrao je sa slomljenom šakom i slomljenim rebrima, Bick Bonino slomio je nogu blokirajući udarac i svejedno odigrao utakmicu do kraja... » ESPN