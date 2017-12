Najveći neprijatelj na najvišoj fronti na svijetu - hladnoća i lavine

Društvo, Svijet

Crveni snijeg

Za alpiniste bi to bio raj na zemlji, ali za vojnike pakistanske i indijske vojske ledenjak Siačen na sjeveru Kašmira je pakao, i to posve besmisleni pakao. Bojišnica na Siačenu je na nadmorskoj visini između 4.000 i 6.700 metara, ondje su smještene na tisuće vojnika, a od 1984. dosad je ondje poginulo imeđu 2.500 do 5.000 vojnika, od čega barem 70% njih od hladnoće i teškog terena. Od 2003. godine niti jedan vojnik nije ondje poginuo od metka, ali zato jesu stotine od niskih temperatura, pada u ledenjačke pukotine ili u lavinama - samo u jednom danu, 7. travnja 2012. u lavini je poginulo 140 pakistanskih vojnika. » BBC