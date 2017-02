Nakon plina i struje, više i cestarine na autocestama

Hrvatska

Život na visokoj nozi

Hrvatsku očekuje val poskupljenja - zbog viših cijena plina i struje mogli bi poskupjeti svi proizvodi, a u 2017. možemo vidjeti i pritisak na rast stope inflacije. Zbog dogovora o zajmu 1,8 milijardi eura sa Svjetskom bankom dižu se i cestarine. Primjerice, za osobna vozila cestarina od Zagreba do Splita sada iznosi 174 kune, a povećani iznos bio bi 183 kune. Tu je i ljetna tarifa cestarine viša 10%, tako će vožnja od Zagreba do Splita ljeti koštati 201 kunu, a od Zagreba do Rijeke 77 kuna. » Večernji