Navala za - balet, nezapamćena gužva za 'Orašara' u zagrebačkom HNK

Ušuljat se na vršcima prstiju!

Nezapamćena gužva stvorila se danas ispred zagrebačkog HNK za ulaznice za balet Orašar koji će se prikazivati od 29. studenog do 5. siječnja (sve skupa 12. predstava). Ljudima je sigurno gnjavaža čekati, ali lijepo je vidjeti veliki interes za balet - red za ulaznice je u foajeu zgrade, pa oko Zdenca života, usporedno s Pravnim fakultetom i bočno uz zgradu HNK ( ovdje fotografije). Karte su od 90 do 160 kuna. Inače, u subotu (4.11.) je u HNK Dan hrvatskog baleta kad će biti pokazane vježbe polaznika Škole za klasični balet, vježbe solista i ansambla Baleta HNK i dijelovi iz baleta 'Labuđe jezero', od 11.30. do 13 sati, ulaz slobodan. » T-Portal