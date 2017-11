Zanimljivosti

Dimni signali

Prije nekoliko godina pojavila se znanstvena studija koja je pokazala kako bi do predoziranja marihuanom moglo doći ukoliko osoba popuši 20.000 do 40.000 puta više marihuane no što sadrži jedan džoint. Iz toga proizlazi da je predoziranje marihuanom moguće ukoliko osoba u 15 minuta konzumira 750 kilograma ove supstance. » T-Portal