Nevjerojatno, ali istinito: Pritiskom na „download all“ nekim čudom skinuo čitav internet

Sponzorirana vijest

Zdenko Horvat se još od malena borio sa sporim internetom. Prvo što je napravio nakon što se odselio od roditelja bio je odlazak u Terrakom i kupnja paketa s brzinom od 100 megabita po sekundi. Ushićen zbog novootkrivene brzine, Zdenko je počeo skidati sve one filmske i glazbene uratke koje je propustio tijekom godina. No, jednog je dana prije spavanja slučajno pritisnuo tipku "download all' umjesto "download". Ujutro ga je dočekao pun hard disk i desktop ispunjen novim folderima te je shvatio da je slučajno skinuo čitav internet. "Prvo što mi je palo na pamet bilo je: 'Hvala bogu što Terrakom ima flat internet", kaže Zdenko.