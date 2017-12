New York: Izložba slika zatvorenika iz Guantanama

Društvo, Kultura, Svijet

Prozor na more, bez vrata

Iako se nalaze na nekoliko metara od mora, zatvorenici iz Guantanama na Kubi, gdje Amerikanci drže osumnjičene za terorizam, more ne vide, jer je između mora i njih - ograda. No, jednom prilikom 2014. približavao se uragan pa su vojnici maknuli cerade s ograde na četiri dana i ta četiri dana zatvorenici su gledali more. Kad je uragan prošao, a ograda vraćena zatvorenici su slikali i radili skulpture nadahnuti morem. Umjetnine je prikupila jedna odvjetnica, a na njujorškom fakultetu John Jay College of Criminal Justice ove su umjetnine postavljene na izložbi Ode to the Sea . Pentagon izložbu smatra problematičmom. » BBC