Nezaustavljivi Francuzi slomili Norvešku i stigli do novog zlata

Svoji na svome

Francuska rukometna reprezentacija svladala je u pariškom Bercyju Norvešku 33:26 i osvojila naslov Svjetskog prvaka. Francuzima je ovo šesti naslov svjetskog prvaka i čak četvrti na posljednjih pet prvenstava. Norvežani su pak u Francuskoj stigli do najvećeg uspjeha u povijesti jer nikada prije nisu igrali finale.Norveška je odlično bila otvorila utakmicu i stigla do tri gola prednosti, no kad je na gol došao Gerard, utakmica se okrenula i Francuska je već krajem prvog poluvremena napravila seriju 5:1, što je do kraja utakmice značilo plus 7 za Francusku. » Večernji