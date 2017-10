Nick Cave u Ljubljani: Kao na misi poludjelog svećenika

Glazba, Svijet

Odgurivanje neba

"Od početne 'Anthrocene' do završne 'Push The Sky Away' ponekad se činilo kao da prisustvujemo misi s poludjelim svećenikom sprijeda, a ponekad 'pogrebu na kojem se dobro osjećaš'... Ovo je bio koncert na kojem nije postojala barijera između izvođača i publike. 'Volim i ja vas', kazao je u jednom trenutku uzvraćajući na urlik nekoga iz publike" - piše Muzika.hr o sinoćnjem koncertu Nicka Cavea u Ljubljani. U subotu je nastupio u Beogradu : "Trebalo je to čuti i preživjeti. Trebalo je izdržati i (ne) pustiti suzu. Ne treba se stidjeti".