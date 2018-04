Nije dobro da se baterija na mobitelu isprazni, kao niti puniti je do 100%

ICT

I pametan i zdrav

Pravilo s litij-ionskim baterijama je da bi bilo idealno kada bi većinu vremena mogle biti na oko 50% napunjenosti. Kada padnu ispod toga, malo ih dopunite, ali probajte ih ne puniti sasvim do 100%. Iako se neće dogoditi apsolutno ništa ako to radite, za što bolje zdravlje baterije i dulji vijek trajanja bolje je ne ići sasvim do kraja. Također, probajte ne puštati bateriju da padne ispod 20%. Često se postavlja pitanje treba li pustiti bateriju da padne na nulu prije nego što se napuni - ne treba. To pravilo vrijedilo je za baterije na bazi nikla, koje su imale takozvani 'memorijski efekt'. » Jutarnji