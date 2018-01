Nijemac doktorirao na Piranskom zaljevu: Hrvatskoj ništa nije oduzeto

Hrvatska, Politika, Regija

Dvi-tri kapi

"Slovenija sada ima koridor od svog mora do otvorenog mora, ali pritom Hrvatska nije ostala bez suvereniteta nad tim područjem", kaže u intervjuu Jutarnjem Thomas Bickl , znanstveni istraživač na Sveučilištu Duisburg-Essen, koji je doktorirao na problemu Piranskog zaljeva. Ovako on to vidi: "Riječ je o rješenju koje na najmanji mogući način šteti Hrvatskoj... Hrvatskoj nije ništa oduzeto". Večernji ima intervju s Marjanom Šarecom , bivšim komičarem, aktualnim gradonačelnikom Kamnika čija stranka spada u tri najjače u Sloveniji, a koji je rekao "da Slovenija nije dala zeleno svjetlo Hrvatskoj nakon dogovora između tadašnjih premijera Jadranke Kosor i Boruta Pahora da će priznati arbitražu, možda Hrvatska još ne bi ušla u EU".