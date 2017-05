Njujorški restorani izbacuju napojnice

Gospodarstvo, Svijet

Uključeno u cijenu

Prije 18 mjeseci njujorški ugostitelj Danny Meyer objavio je da će svi restorani njegove Union Square Hospitality Group izbaciti napojnice, što je praksa za koju Meyer smatra da ima korijene u ropstvu. Do današnjeg dana 14 njegovih restorana je prešlo na "uključenu gostoljubivost". Ovaj potez mnogi smatraju dobronamjernom gestom kojom se pokušava izjednačiti dugoročna nejednakost, uključujući nejednaku plaću između kuharskog i konobarskog osoblja, no on ipak pojačava birokraciju u gospodarskoj grani koja je već pogođena rastom plaća i troškova, piše Guardian