NME: Prophets of Rage - koncert godine u Londonu; 26.6. su u Zagrebu

Kao kamen temeljac

Londonski glazbeni tjednik NME proglasio je prekjučerašnji nastup Prophets of Rage u londonskoj Brixton Academy vjerojatno najboljim koncertom 2017. godine. Hvale kvalitetu ove super-grupe (čine je članovi Rage Against the Machine, Public Enemy i Cypress Hill), set-listu koja sadrži sve same hitove ovih bendova, politički istup benda, kao i dirljivo odavanje počasti nedavno preminulom Chrisu Cornellu - odsvirali njegovu pjesmu 'Like A Stone' i uperili reflektor u mikrofon gdje nitko nije stajao nego je pjesmu otpjevala publika. POR nastupaju 26. lipnja na zagrebačkoj Šalati, skupa s House of Pain. » Monitor