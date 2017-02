No More Deaths - volonteri koji ostavljaju vodu imigrantima u pustinji

Aktivizam, Crna kronika, Svijet

Vino morate kupit

Humanitarna organizacija No More Deaths svake godine angažira na stotine dobrovoljaca koji odlaze duboku u pustinju na granici Arizone i Meksika kako bi ondje ostavljali galone vode u pokušaju da spriječe da ilegalni imigranti koji ovuda prolaze iz Meksika umru od žeđi. Prošle su godine NMD rasporedili 19.444 galona vode (to bilo 73.000 litara) uz granicu s Meksikom, uz pomoć 200 dobrovoljaca. Od 1990.-ih u južnoj je Arizoni, na granici SAD-a i Meksika pronađeno 6.029 ljudskih ostataka, iako se vjeruje da je broj mrtvih ondje još i veći... » Guardian