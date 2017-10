Nobelovac Thaler objašnjava zašto su potrošači uglavnom iracionalni

Gospodarstvo, Istraživanja, Svijet, Zanimljivosti

"Mentalno računovodstvo"

Američki ekonomist Richard H. Thaler sa Sveučilišta u Chicagu dobio je nedavno Nobelovu nagradu jer se već desetljećima bavi područjem koje se naziva bihevioralna ekonomija. Suprotno klasičnoj ekonomskoj školi koja uči da se ljudi uvijek ponašaju racionalno, Thaler smatra da to nije istina i da ljude njihov um i ono što se naziva uobičajeno ponašanje često odvode do grešaka i postupaka suprotnih njihovoj dobrobiti. On nije samo utvrdio da su ljudi iracionalni, nego je pokazao da su u svojoj iracionalnosti dosljedni, tako da se pogrešno ponašanje može predviđati i modelirati, odnosno ispravljati.