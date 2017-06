Nobelovka: Bakterije sve otpornije, obične bolesti opet mogu biti smrtonosne

Svijet, Zdravlje, Znanost

Stoljeće rada - u vodu pada

Otpornost bakterija je njihova bazična snaga. Strahujem da ćemo se stoga vrlo skoro vratiti u predantibiotsko doba, gdje će tuberkuloza ili upala pluća ponovno biti smrtonosne - rekla je Nobelovka i profesorica Ada Yonath Weizmann Institute of Science u Dubrovniku na najvećoj svjetskoj znanstvenoj konferenciji iz područja biomedicine ove godine . Procjenjuje ona da će do 2050. više ljudi umirati zbog otpornosti bakterija na antibiotike nego od raka, ako se ne proizvedu novi antibiotici, a u ovom trenutku ne postoji farmaceutska kompanija koja proizvodi ili pokušava stvoriti neke nove antibiotike, jer to nije isplativo. » Slobodna