Nobilo: Ljudi ne vjeruju pravosuđu pa biraju političare kojima se sudi

Sve je to reklama

Kazneni postupci nisu smetnja tome da građani poklone povjerenje ljudima, a to onda pokazuje da je ugled hrvatskog pravosuđa katastrofalan jer kad bi birači i građani Hrvatske vjerovali hrvatskom pravosuđu, onda ljude koji su osumnjičeni zasigurno ne bi birali - kaže ovdjetnik Anto Nobilo u velikom intervjuu T-Portalu o hrvatskih političarima s optužnicama koji pobjeđuju na izborima. Smatra da je pravosuđe samo krivo za to - "kad bi se u Saboru očekivalo da će za tjedan dana doći do izvještaja o radu Državnog odvjetništva i glasanja o povjerenju državnom odvjetniku, onda bismo u pravilu imali neko veliko uhićenje i neku veliku aferu... U smo prošlosti imali nevjerojatan broj takvih koincidencija".