Noćas mičemo kazaljke unazad - 10 stvari koje treba znati o snu

Odraslima treba 6 do 8 sati sna, tinejdžerima 10, djeci 11, novorođenčadi 18 sati na danPremalo sna potiče razvoj dijabetesa, visokog tlaka, kardiovaskularnih bolesti i pretilostiSkraćivanje sna većinom utječe na dio sna u kojem sanjamoRadnici u smjenama koji spavaju u razna doba dana češće su na bolovanju i češće pate od dugotrajnih bolestiLjudi se danas žale da premalo spavaju, iako istraživanja pokazuju da se spava jednako mnogo kao i prijeU prošlosti su neki ljudi spavali u dva dijela - prvi san od sumraka do oko ponoći, nakon pauze od sat-dva drugi san do zoreTinejdžeri trebaju 10 sati sna na noć, ali mobiteli im ne daju spavatiSve više poremećaja u spavanju, najčešće gubljenje daha, zbog pretilostiPostoje varijacije - ali ljudi spavaju od 11 sati navečer do 7 ujutro30% ljudi preferira ranije buđenje, 30% ostajanje budnim navečer, a preostalih 40% je negdje na sredini » BBC