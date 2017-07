Nova aplikacija slijepima opisuje svijet oko njih

ICT, Svijet, Zanimljivosti

eyePhone

Microsoft je pustio aplikaciju za pametne telefone Seeing koja slijepim ljudima opisuje svijet ispred njih. Dakle, korisnici koji prethodno downloadaju aplikaciju upere kameru mobitela prema osobi i Seeing im opiše tu osobu i kako se ta osoba osjeća. Ili, upere kameru u neki prozvod i aplikacija im kaže o čemu se tu radi. Posao radi umjetna inteligencija s njihovog telefona. Aplikacija je besplatna, zasad dostupna samo za iPhone i u SAD-u, ali kako to već biva, očekuje se širenje i na druge operativne sustave i teritorije, piše The Verge TechCrunch predstavlja nešto slično za pomoć slijepima - OrCam MyEye , mali uređaj koji se postavi na naočale, spojen s uređajem veličine mobitela, a koji korisniku čita tekst ispred njega ili prepoznaje ljude koji ispred njega stoje, ako ih ima već umemorirane u stroju, ako nema onda opiše osobu kao npr. "mladu ženu". Ovo se plaća - 3.500 dolara.