Nova knjiga: Naše emocije su stvar kulture, a ne urođene

Kad vidiš crnu mačku ti se boj, kad padne gol veseli se...

Osjećaji nisu univerzalni nego se razliku od kulture do kulture. Ne okida ih se, nego stvara. Nastaju kao kombinacija fizičkih značajki tijela, fleksibilnog mozga koji se prikapča na koji god okoliš bio u kojem se razvija te čovjekove kulture i odgoja. Mi smo usred revolucije razumijevanja osjećaja, razuma i mozga - revolucije koja bi nas mogla primorati da radikalno promislimo svoje stavove prema mentalnim i fizičkim bolestima, svoje shvaćanje osobnih odnosa, stavove prema odgajanju djece te naš pogled na nas same, piše Guardian u svojoj najavi knjige How Emotions are Made: The Secret Life of the Brain