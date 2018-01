Nova knjiga: Trump nije u stanju voditi državu - i svi oko njega to znaju

Društvo, Politika, Svijet

Budalačko kolo

Donald Trump nema mentalne vještine da bi obavio posao, nema sposobnost procesuiranja informacija ili da odvagne posljedice. Očekivati od njega da radi u interesu države je kao da zahtijevaš od mačke da opere posuđe - piše novinar Michael Wollf u svojoj knjizi Fire and Fury o aktualnom američkom predsjedniku, prenosi New York Times . Jučer objavljena knjiga bavi se ljudima oko Trumpa za koje kaže da svi znaju da on intelektualno nije sposoban voditi državu, ali da ništa ne poduzimaju o tome, a opisuju ga kao dijete koje stalno želi pohvalu, piše NBC Guardian naglašava problem Trumpovog zaobilaženja savjetnika i pomoćnika, odnosno donošenja odluka bez da ikoga išta pita, pogotovo u svjetlu nedavnog prepiranja s Kim Jong-unom o "puno većoj i moćnijoj" nuklearnoj tipki, dok CNN prenosi ocjenu da je Trump "idiot okružen klaunima". Danas ujutro Trump je reagirao tvitom u kojem je rekao da su njegove dvije najveće kvalitete u životu bile "mentalna stabilnost i, ono, velika pamet"; CNN kaže da upravo ovaj tvit dokazuje da - nije!