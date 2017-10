Novak: Pisanje je osamdeset posto očaja

Hrvatska, Književnost

"Stalno sam imao prebacivanje kodova"

"Neki glas te stalno upozorava na tvoja ograničenja. Mislio sam da drugi pisci s lakoćom pišu, a ja se mučim nad svakim pasusom. Pisanje je osamdeset posto očaja, a kad ruka krene, to je dvadeset posto. I drugi autori proživljavaju isto, to nisam znao dok se nisam počeo susretati s njima. Ako krenem pisati, a ne osjetim tu anksioznost, onda nešto nije u redu. Možda sam ja presenzibilan, ali kod mene to ima i fizičkih manifestacija, ne mogu spavati, znojim se, ne funkcioniram ni na drugim poljima, dok ne pogodim pravi pasus na kojemu radim…. ", kaže pisac Kristian Novak u velikom intervjuu Telegramu