Novi album Afghan Whigs: Uvijek odlični, nikad aktualniji

Glazba

Ranjene zvijeri

"Relativno prigušena persona na In Spades gura u prvi plan rijetku kompozitorsku formu, a i nije da nema pikanterija, samo će vam trebati slušanje više da ih uberete. Isto kako pravi nasljednici Stonesa nisu zvučali kao Stonesi, tako i Dulli sada srodan duh prepoznaje u stvarima s Take Car e i nostalgia/ultra koje obrađuje na koncertima. Ako je In Spades alt rnb album, jedan je od boljih ove godine", pišu Lake note o novom albumu kultnog alternativnog rock benda Afghan Whigs, koji u nedjelju nastupa u zagrebačkoj Tvornici kulture