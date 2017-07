Novi album Algiers: Gospel za svakodnevnu apokalipsu

Glazba

Katarzična ljepota

"Nošeni moćnim vokalom Franklina Jamesa Fishera, Algiers grozničavo špartaju pjesmama spajajući nadrealnu southern gothic jezu i itekako stvarnu urbanu nelagodu. Izveden u 'kontrolirano kaotičnoj' produkciji Adriana Utleya iz Portisheada, The Underside of Power je korak do remek-djela. No ponovna potvrda zvukovnih kvaliteta otprije poznatih s jako dobrog debija nisu jedni razlog za impresivni krajnji dojam ovog albuma. Algiers eksplicitno politizirane teme uspijevaju predočiti u jake, pamtljive pjesme lišene parolaške jednodimenzionalnosti", pišu Lake note o odličnom novom albumu britansko-američkog post punk/soul benda.