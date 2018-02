Novi album Johnny Casha - pjevaju ga Chris Cornell, Willie Nelson...

Društvo mrtvih pjesnika

Pjesme koje je napisao Johnny Cash, a otpjevali su Chris Cornell, Kris Kristofferson, Willie Nelson, Elvis Costello i drugi izaći će 16. travnja na albumu 'Johnny Cash: Forever Words'. Pjesme su probrane iz ogromne zbirke Cashovih pisama, pjesama i dokumenta otkrivenih nakon što je umro, a ima svega - ljubavnih pisama ('To June This Morning' što Cash piše svojoj supruzi June Carter Cash) kao i Cashova posljednja pjesma - 'Forever/I Still Miss Someone'. Možda je kod ovog albuma najzanimljivija ova veza Cornell-Cash jer je Cash bio prvo otpjevao Cornellovu pjesmu 'Rusty Cage' njegovog benda Soundgarden , da bi mu Cornell ovdje vratio otpjevavši 'You Never Knew My Mind', jednu od posljednjih Cashovih pjesama. Cornell je u međuvremenu umro. » Rolling Stone