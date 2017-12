Glazba

Traženje sebe u notama

Drugi album mlade kantautorice Julien Baker slika je unutarnjeg previranja postavljena unutar okvira minimalističke, no emocionalno potentne glazbene pozadine. Pjesme na Turn Out the Lights često se čine kao duhovi velikih pop rock pjesama iz devedesetih, lišene produkcijske pompe, no svejedno naoružane dramskim nabojem, piše Karlo Rafaneli za Lake note