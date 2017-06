Novi album Rogera Watersa: Rock za neugodno starenje

Glazba

Gorka sjeta

"Kao neujednačen i nesavršen album nastao u turbulentnim i bizarnim vremenima, Is This the Life We Really Want? ne predstavlja definitivnu izjavu na kakve nas je autor navikao u prošlosti, već prije svega neartikulirani individualni krik koji kanalizira kolektivni očaj. Krajnji rezultat nikako nije savršen, ali baš poput recentnog ostvarenja Peace Trail” Neila Younga predstavlja daleko više nego što se može očekivati od prosječne rock zvijezde na zalazu karijere", pišu Lake note o novom albumu legendarnog člana Pink Floyda.