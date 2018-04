Novi će zakon otežati posvajanje djece, a već je opao broj posvojenih

Društvo, Hrvatska, Politika

Vaše dijete je stavljeno na čekanje

U cijeloj Hrvatskoj nekad je, a upravo posljednje dvije godine izrađuje se novi Obiteljski zakon, zbog čega, kako zbog novih zakonskih izmjena sve ne bi moralo ići ispočetka, kaže Jasna Ćurković Kelava , dugogodišnja ravnateljica Dječjeg doma u Nazorovoj. U prijedlogu novog zakona piše da će izvanbračni parovi djecu moći posvajati samo ako za to budu postojali "opravdani razlozi na strani djeteta" na što Ćurković Kelava odgovara kako bi to bio ogroman korak unatrag, a nejasno je i što su to posebni razlozi te da je