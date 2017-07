Novi CRO Demoskop: Je li HDZ-u naškodila koalicija s HNS-om?

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Aktualni događaji oko smirivanja političke napetosti formiranjem nove parlamentarne većine utjecali su i na doživlja rada Vlade. Redovito mjesečno istraživanje agencije Promocije plus o društvenim i političkim preferencijama CRO Demoskop, provedeno početkom srpnja (od 3. do 5. srpnja), pokazuje nastavak trenda povećanja prednosti HDZ-a (34 posto) u odnosu na glavnog takmaca, SDP (23 posto). Ovaj je trend započeo pred posljednje parlamantarne izbore te uz povremene oscilacije nastavio rast do ovomjesečnih deset i pol postotnih bodova. » N1