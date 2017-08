Novi jezik u Nikaragvi, znak za Trumpa - zalizivanje kose

Svijet, Zanimljivosti

Napredna djeca

Do 70-ih godina prošlog stoljeća u Nikaragvi nije bilo škola niti mogućnosti za obrazovanje djece sa oštećenim sluhom, no djeca su među sobom razvila poseban znakovni jezik kojim su komunicirala u školi i kod kuće. Danas je to međunarodno priznat znakovni jezik, koji ima svoj rječnik, a novi znakovi unose se kada se javi potreba za novim riječima. Primjerice, znak za Trumpa je pokret zalizivanja kose rukom. » Peščanik