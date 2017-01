EU, Gospodarstvo, Hrvatska

Zlatne ribice

Prošli je tjedan otvoren novi natječaj za trajno uništenje ribarskih brodova , a ovaj se puta nudi 50 do 250 tisuća eura po brodu (znači od 370 tisuća do 2 milijuna kuna), a za najviše 57 plovila. Natječaj traje do 1. veljače. Cilj rezanja brodova - zaštita ribljeg fonda. » Večernji