Novi trend: Obitelji cijepaju OPG-ove zbog izvlačenja novca iz EU fondova

Metode uzimanja

Nova EU pravila za izravne potpore, a posebice za povlačenje novca iz EU fondova utjecale su i na pojavu novog trenda - masovnog cijepanja OPG-a i formiranja novih unutar iste obitelji, kako bi se u okvirima zakonskih mogućnosti i pravila prijave za EU fondove izvuklo više novca. Zakon to ne zabranjuje, no činjenica je da se tako na neki način stvaraju "umjetni uvjeti" i privid poljoprivredne proizvodnje. No postoji i druga strana priče - po hrvatskoj definiciji uvjete za mladog poljoprivrednika, a upravo traje natječaj da tu kategoriju poljoprivrednika, ispunjavaju oni koji su se poljoprivredom počeli baviti u zadnjih 18 mjeseci.