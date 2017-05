Novi val politički osvještenog horrora

Društvo, Film, Književnost, Zanimljivosti

Prestravi se i razmisli

Jordana Peelea podsjetio nas je da horror može snažno artikulirati socio-političke koncepte i istražiti različite ideje u kojima realniji narativ ne uspijeva. Tor donosi pet recentnih knjiga tematiziraju nošenje sa posljedicama trauma ili hvatanje u koštac s pitanjima rase i klase, no sve to uz uznemiravanje čitatelja baš kako to rade najveći majstori strave i užasa.