Novo u Zagrebu - Muzej trenutka, gdje posjetitelji "ostavljaju dio sebe"

Društvo, Hrvatska, Zagreb, Zanimljivosti

Sekundara

U Zagrebu je otvoren Muzej trenutka u kojem posjetitelji, kako kažu iz udruge Suncokret koja ga je otvorila, ostavljaju dio sebe. Suncokret surađuje s djecom, roditeljima i nastavnicima na prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja, ovisnosti te radu s darovitom djecom, a u svom novom muzeju trenutno imaju izložbu "Look at me" s 400 razbijenih mobitela i tableta koja govori kako ekrani tj. monitori gutaju nas i uzimaju naše vrijeme. Muzej je inače otvoren samo za organizirane grupne posjete. » HRT