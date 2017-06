Novosel otkrio kojim su se trikovima služili kako bi dobili Univerzijadu

Hrvatska, Sport, Zagreb

Povijest Zagija

30 godina nakon što se u Zagrebu organizirala Univerzijada, najveće sportsko natjecanje u povijesti grada, prvi operativac događaja Mirko Novosel, tada glavni tajnik Univerzijade, trener Cibone i predsjednik SOFK-e grada Zagreba, prisjetio se kako je Zagreb uspio dobiti domaćinstvo. Novosel kaže da je tada prevladavalo neraspoloženje spram SFRJ jer je Beograd 1974. u zadnji čas otkazao Univerzijadu. „Večer uoči donošenja odluke, a taj sastanak održan je u Veneciji, Nebiolov tajnik prišapnuo mi je što bi još trebalo učiniti. Najprije smo pomislili da moramo nešto platiti, a kako mi crni fond nismo imali, u to ne bismo niti ulazili. Srećom, Nebiola (tadašnji predsjednik FISU-a i Međunarodnog atletskog saveza) takvo što nije zanimalo. Njega su zanimala priznanja. Rekli smo da mu možemo dati i najviše državno priznanje, no rečeno nam je da ga ni to ne zanima jer već ima priznanja od predsjednika Cartera i Brežnjeva, već ga zanima počasni doktorat“, objašnjava Novosel. » Večernji