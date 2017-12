Nutricionisti: Top 5 dijeta slavnih koje treba izbjegavati

Svijet, Zdravlje

Jesti skromno i raznoliko koliko se može...

Britanski nutricionisti objavili su popis 5 najgorih dijeta slavnih kojih se treba čuvati u novoj godini preporučuju Gwyneth Paltrow, Megan Fox i Sting, a po toj filozofijii trebalo bi jesti nekuhanu vegansku hranu. Kažu stručnjaci da bi s ovakvom ishranom trebalo jako paziti da se ne ostane bez važnih nutrijenata, plus zagrijavanje izvlači tvari iz hrane, dok se nešto, poput krumpira, ne može jesti sirovoTom Brady i vojvotkinja od Yorka zagovaraju, a teorija je da se može regulirati pH ravnotežu u tijelu preko hrane, odnosno da bi se trebalo jesti samo voće i povrće. Stručnjaci kažu da nema dokaza da je ovo točno, da pH vrijednost hrane ne utječe na pH vrijednost krvi te da se ovakvom prehranom gubi cijele skupine hrane.koji mijenjanju obroke, a stručnjaci kažu da bi ovo moglo biti dobro za gubljenje kila, ali da bi se ostali trebalo konzultirati sa stručnjacima.zagovara hranjenje s minimumom ugljikohidrata i puno masti, voćem, povrćem, maslinovim uljem, ribom, malo alkohola i vježbom. Problem je kod ove ishrane, slične mediteranskoj, stručnjaci kažu, to što sadrži premalo ugljikohidrata, a na Mediteranu se jede puno tjestenine i riže i to što se čini da ljudi koji je zagovaraju imaju veze s nekim proizvođačima hrane., kako se hrane Kim Kardashian, Kobe Bryant i Alec Baldwin sadrži puno masti, umjereno bjelančevina, dok ugljikohidrate izvlači iz povrća, orašastih plodova i sjemenja. Problem kod ovoga je manjak biljnih vlakana, vitamina i minerala, plus se tvrdi da ovakva ishrana liječi rak, što nije točno » BBC