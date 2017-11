O kulturnoj sceni, bezidejnosti i pornićima

Kultura

Ideje umjesto ljudi

"Pretpostavljam da hrabrost različitim ljudima znači različite stvari, ali u današnjem bi kontekstu ona bila makar na trenutak poslušati što drugi imaju za reći. Ne zanimaju me pojedinci. Zanimaju me njihove riječi: jesu li isprazne i, ako nisu, što se iza njih krije? Kad sam suočena s tuđom prazinom, bezidejnim tekstovima i obmanama, okrećem se popularnoj kulturi, okrećem se pornićima. Nije me to sram priznati. Istina je da sam tužna zbog toga što hrvatska kulturna scena uglavnom kukavički šuti i prešućuje druge, ali najvažnije mi je ipak polemizirati s idejama, i idem tamo gdje ih ima – na internet", piše Asja Bakić za MUF