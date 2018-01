Očekivalo se pojeftinjenje, a auto-škole poskupljuju - deset posto

Gospodarstvo, Hrvatska, Zanimljivosti

Dogovor školu gradi

Auto-škole su početkom godine trebale pojeftiniti jer je ukinut propisani cjenik za sat u auto-školi, pa se očekivalo tržišno natjecanje tvrtki, no događa se suprotno - u Splitu su cijene porasle 10%, pa se sada treba izdvojiti oko 6.600 kuna, što uz plaćanje liječničkog pregleda, prve pomoći i vozačkog ispita iznosi oko 8.000 kuna, umjesto dosadašnjih 7.200. Iz Udruženja auto-škola HGK najavljuju da će u iduća dva mjeseca poskupjeti i u Zagrebu za 15 do 20 posto pa će ukupna cijena biti od 8.400 do 8.800 kuna. Objašnjavaju iz Udruženja da cijene nisu mijenjane od 2008., a da je gorivo gotovo dvostruko skuplje, auti su puno vredniji nego prije devet godina, instruktori imaju plaće puno niže od hrvatskog prosjeka... » Jutarnji