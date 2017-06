Od danas besplatan roaming, ali pozivi iz Hrvatske u inozemstvo se naplaćuju

EU, Gospodarstvo, Hrvatska, ICT

Moraš u Sloveniju da bi besplatno zvao tetku iz Njemačke

Od danas vrijedi besplatan roaming u cijeloj EU + Norveška, Lihtenštajn i Island, što znači netko sa SIM karticom iz neke od država Europske unije kad dođe u bilo koju drugu državu EU plaća isto koliko bi plaćao u svojoj državi. To znači da će turisti koji upravo dolaze na Jadran telefonirati ili surfati kao da su i dalje kod kuće. No, pozivi sa SIM karticom iz Hrvatske upućeni u inozemstvu će se naplaćivati jer to nije roaming, nego međunarodni poziv. Kad čovjek prijeđe granicu s istom tom karticom i uđe u roaming te nazove nekog s druge strane Europske unije cijena pada na onu koliko inače košta domaći poziv, što znači da bi bilo pametno imati rezervnu SIM karticu od bilo kuda u EU za sve pozive u EU. Večernji je to lijepo objasnio malom infografikom