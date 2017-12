Hrvatska

Bum, tres, pow!

Izmjenom zakona i službeno je dopuštena i uporaba pirotehničkih sredstava prve i druge kategorije, no slijede i strože kazne za one koji se ne budu pridržavali pravila. Roditelji čija su djeca mlađa od 14 godina, a koriste pirotehniku, biti kažnjeni od 1.000 do 3.000 kuna. » Dnevnik.hr